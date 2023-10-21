Почти 3 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках 21 октября

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты

Фото: t.me/barnaul_org

2,8 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле, которые прошли 21 октября на шести площадках, сообщили в мэрии.

Наибольшим спросом пользовались овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, а также колбасные изделия и мясные копчености.

С начала года в городе прошло уже 17 ярмарок, объем продаж составил 122,2 млн рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 6,6 млн рублей.

На предыдущей неделе жители краевой столицы потратили на ярмарках 10,5 млн.

Горняк22



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