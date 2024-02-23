Почти 3 млн рублей выиграл барнаульский проект по развитию хоккея для людей с ОВЗ

Победителем стало местное общество инвалидов.

Источник фото: Катунь 24

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Спорт для всех». Его победителями стали 39 проектов из 26 регионов России. Одна из инициатив представляет Алтайский край и получит поддержку в размере 2 998 686 рублей, сообщает пресс-служба организаторов.

Победителем признан проект Барнаульского отделения «Всероссийского общества инвалидов». Он направлен на развитие следж-хоккея (аналог хоккея с шайбой для людей с ОВЗ — прим. ред.) в регионе. Инициаторы планируют проведение тренировок для спортсменов с инвалидностью, а также организацию мастер-классов и участие в фестивалях по адаптивному хоккею.

Всего на конкурс «Спорт для всех» 2023/2024 поступило 1200 заявок.

Взято отсюда.

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