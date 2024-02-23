реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Почти 3 млн рублей выиграл барнаульский проект по развитию хоккея для людей с ОВЗ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Почти 3 млн рублей выиграл барнаульский проект по развитию хоккея для людей с ОВЗ

Победителем стало местное общество инвалидов.

Источник фото: Катунь 24

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Спорт для всех». Его победителями стали 39 проектов из 26 регионов России. Одна из инициатив представляет Алтайский край и получит поддержку в размере 2 998 686 рублей, сообщает пресс-служба организаторов.

Победителем признан проект Барнаульского отделения «Всероссийского общества инвалидов». Он направлен на развитие следж-хоккея (аналог хоккея с шайбой для людей с ОВЗ — прим. ред.) в регионе. Инициаторы планируют проведение тренировок для спортсменов с инвалидностью, а также организацию мастер-классов и участие в фестивалях по адаптивному хоккею.

Всего на конкурс «Спорт для всех» 2023/2024 поступило 1200 заявок.

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости горного алтая сегодня свежие ,

горняк22 телеграм
От перекусов к пепелищу. Каким было барнаульское кафе “Мельница” и что с ним произошло

От перекусов к пепелищу. Каким было барнаульское кафе “Мельница” и что с ним произошло

Были в Барнауле атмосферные кафе. Про «Лакомку» и «Сказку» Altapress.ru…

Узнать больше
Как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом. Подробности

Как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом. Подробности

Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир». Карта "Мир".…

Узнать больше
О заражении хлеба картофельной палочкой предупредили жителей Алтайского края. Как выявить

О заражении хлеба картофельной палочкой предупредили жителей Алтайского края. Как выявить

Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба картофельной палочкой —…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp