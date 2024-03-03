Беспилотник Фото: pixabay

Из-за случившегося движение по Крымскому мосту приостановили, однако спустя два часа мост вновь открыли для транспорта

Ночью 3 марта средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны России.

“Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым”, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе “Таврида” в районе Феодосии временно ограничено в направлении Керчи, организован объезд. Также был временно перекрыт Крымский мост, однако спустя два часа движение по нему возобновили.

Как сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, движение автобусов по трассе “Таврида” также изменено, при этом поезда ходят в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге беспилотник упал на жилую пятиэтажку.

Взято отсюда