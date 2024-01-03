Почти 40 миллионов рублей направят на покупку оборудования для детских школ искусств Алтайского края в 2024 году 

Средства выделят из федерального бюджета по национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

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Всего, музыкальные инструменты и учебные материалы получат 11 детских школ искусств Алтайского края. В их числе 4 детские школы искусств Барнаула, а также учреждения Новоалтайска, Алейска, Мамонтовского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского и Советского районов.

В региональном правительстве сообщают, что помимо музыкальных инструментов и обучающих пособий, школы будут оснащены новым мультимедийным, звуковым и световым оборудованием, современной мебелью, экспозиционными стендами и мольбертами.

Взято отсюда.

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