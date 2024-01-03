Более 40 млн рублей выделят школам искусств Алтайского края в 2024 году Фото: Правительство Алтайского края

Музыкальные инструменты и не только получат детские школы искусств Алтайского края. Покупку профинансируют в рамках нацпроекта “Культура”

Детские школы искусств получат новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование, сообщили в telegram-канале правительства Алтайского края. В 2024 году на эти цели в рамках национального проекта “Культура” планируют выделить свыше 40 млн рублей.

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