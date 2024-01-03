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Почти 40 млн. рублей выделят из федерального бюджета на приобретение инструментов для детских школ искусств Алтайского края

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Почти 40 млн. рублей выделят из федерального бюджета на приобретение инструментов для детских школ искусств Алтайского края

Почти 40 млн. рублей выделят из федерального бюджета на приобретение инструментов для детских школ искусств Алтайского края

В 2024 году по нацпроекту «Культура», инициированному Президентом России, музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получат 11 детских школ искусств Алтайского края. На эти цели из федерального бюджета направят почти 40 млн. рублей.

На выделенные средства предусмотрено оснащение детских школ искусств Барнаула (4 школы), Новоалтайска, Алейска, Мамонтовского, Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Советского районов. Для этих учреждений приобретут пианино и рояли, баяны и аккордеоны, домры и балалайки, духовые и ударные инструменты. Также школы будут оснащены новым мультимедийным, звуковым м световым оборудованием, современной мебелью, экспозиционными стендами и мольбертами. Учебные материалы включают нотные издания, альбомы и натурный фонд.

«В Алтайском крае около 28 тысяч детей обучаются в детских школах искусств. Многие воспитанники являются победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. По количеству сельских школ искусств и по числу обучающихся в них Алтайский край занимает первую позицию в Сибирском федеральном округе. Поэтому такая федеральная поддержка очень важна», – отметили в Минкультуры региона.

Отметим, по нацпроекту «Культура» в регионе с 2020 года обновлен парк музыкальных инструментов в 22 образовательных организациях сферы культуры на общую сумму более 106 млн рублей.

Взято отсюда.

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