Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

Информации о пострадавших нет

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Средства ПВО сбили 36 беспилотников над Республикой Крым в ходе атаки ВСУ 5 января. Еще один был перехвачен над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал местных жителей не трогать обломки БПЛА и при их обнаружении звонить в экстренные службы.

Отметим, что примерно в это же время атаке подвергся Белгород и Белгородская область. Система противовоздушной обороны сбила 10 ракет реактивной системы залпового огня “Ольха”. Предварительно, пострадали два человека, повреждено несколько квартир и более 30 автомобилей.

При этом 4 января над Крымом сбили 10 авиационных управляемых ракет. Пострадал один человек. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, атака на город стала самой мощной за последнее время.

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