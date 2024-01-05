Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Информации о пострадавших нет

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

Фото: обложка © Getty Images / Joe Raedle

Средства ПВО сбили 36 беспилотников над Республикой Крым в ходе атаки ВСУ 5 января. Еще один был перехвачен над Краснодарским краем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал местных жителей не трогать обломки БПЛА и при их обнаружении звонить в экстренные службы.

Отметим, что примерно в это же время атаке подвергся Белгород и Белгородская область. Система противовоздушной обороны сбила 10 ракет реактивной системы залпового огня “Ольха”. Предварительно, пострадали два человека, повреждено несколько квартир и более 30 автомобилей.

При этом 4 января над Крымом сбили 10 авиационных управляемых ракет. Пострадал один человек. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, атака на город стала самой мощной за последнее время.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix