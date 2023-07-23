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Почти 500 тысяч “квадратов” жилья сдали на Алтае за полгода

редактор01 mins

Частные дома среди населения более востребованы, чем многоквартирные

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в январе-июне 2023 года ввели 492,9 тыс. “квадратов” жилья, сообщает “Атмосфера” со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

При этом показатель снизился на 4,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года. 

Большую часть введенных площадей (307,3 тыс. кв. м) составило индивидуальное жилищное строительство (+22,2% за год).

Также отмечается, что большую часть жилья ввели в городах (304,2 тыс. кв. м), что на 12,5% меньше, чем в 2022 году, а в сельской местности сдали 188,7 тыс. кв. м (+12,4%).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае за полгода построили более 6 тысяч новых квартир.

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