Почти 60% алтайских работников заявили, что зарплата не покрывает их нужды

Накопления. Деньги Фото: unsplash.com

Половина тех, кому не хватает зарплаты или хватает с трудом, отметили, что для покрытия всех трат им нужно еще более 20 тысяч рублей

В Алтайском крае 57% работающих граждан рассказали, что им не хватает зарплаты на основные траты. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

Наиболее остро нехватку средств ощущают занятые в сферах “Административный персонал” (58%) и “Медицина, фармацевтика” (57%). В целом же по стране с такой проблемой сталкиваются 45% россиян.

Текущей зарплатой при этом довольны всего 20% респондентов – такой показатель сохраняется среди опрошенных по всей стране. Чаще остальных положительно оценивают свои доходы жители Москвы (26%). Среди профессий зарплаты хватает специалистам из сфер “Стратегия, инвестиции, консалтинг” (34%) и “Информационные технологии” (32%).

Еще 24% барнаульцев поделились, что зарплата покрывает их основные нужды, но с трудом. В основном такой ответ давали работники из сфер “Строительство, недвижимость” и “Производство, сервисное обслуживание” (по 42%).

Всего в этом году доля россиян, которым не хватает зарплаты, выросла на 6% по сравнению с 2022 годом, а также на 20% по сравнению с 2021 годом. Число довольных своим доходом сократилось на 2% и 16% соответственно.

Опрос Фото: hh.ru

Ранее “Толк” сообщал, что власти Алтайского края намерены по-новому взяться за борьбу с бедностью. Напомним, что малообеспеченными крае считаются те, чей доход не превышает 12,4 тысячи рублей – в прошлом году официально бедными признали 15,4% граждан.

Источник

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