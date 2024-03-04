Почти 60 слушателей собрала программа “Азбука предпринимателя” в Барнауле

59 потенциальных и действующих предпринимателей и самозанятых прошли обучение по программе «Азбука предпринимателя» (разработана АО «Корпорация «МСП»), организованное Центром поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП.

Представленные во время знакомства идеи и проекты разнообразны: производство одежды, творческая студия/кофейня, мастерская постеров, производство отделочных материалов, фотопечать, строительство, бренд одежды, пошив домашнего текстиля, услуги smm, мастер маникюра, стилист причёсок, салон красоты, пищевое производство, грузоперевозки, массаж, чайные церемонии, консалтинг бизнеса, транспортные услуги, выращивание и продажа микрозелени, услуги психолога.

Слушатели получили навыки в области разработки маркетинговой стратегии, как выстроить свою линию продаж, как правильно позиционировать свою компанию, чтобы получить доверие покупателя и занять лидирующие позиции на рынке. Отдельные темы касались основ по определению оптимальной организационно-правовой формы и системы налогообложения.

Важной частью курсов является тема финансового планирования. Участники совместно с экспертом просчитывали финансово-экономические показатели своих бизнес-проектов. Завершив расчеты, каждый из слушателей смог наглядно увидеть планируемые результаты будущей предпринимательской деятельности, дать оценку своим планам и своей готовности к созданию бизнеса, а также принять решение, стоит ли начинать свое дело.

Участники выразили благодарность спикерам и организаторам программы.

Юлия Черкасова , самозанятый, мастерская постеров

Спасибо большое центру «Мой бизнес» за эти продуктивные 4 дня! Я решила организовать свое маленькое, но любимое дело: мастерскую постеров Юлии Черкасовой. Несмотря на большой опыт в производстве и продажах, мне потребовалось структурировать свои знания в маркетинге и приобрести новые в финансовом планировании. С этим я прекрасно справилась с помощью «Азбуки предпринимателя». Мне понравилось, что информация подавалась четко, с реальными примерами. Мы отработали все шаги, которые необходимо пройти для создания бизнеса: с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. На последнем занятии написали бизнес-план наших идей.

Самым ценным для меня было научиться планировать финансовые расходы не только в бизнесе, но и в жизни! Спасибо спикерам и тренерам! Спасибо за отличную организацию всего процесса! Я обязательно еще приду в центр «Мой бизнес» на тренинги по другим темам!

Ольга Дудко, самозанятый, Мастерская домашнего текстиля «Маленький Гном»

Огромная Вам благодарность за организацию и сопровождение всех дней мероприятия. Самым полезным для меня стало создание финансовой модели. Вся информация была предоставлена очень понятно, «без воды». Спикеры просто супер! Сделала вывод, что сегментирование целевой аудитории нужно делать регулярно. Определилась, какую же систему налогообложения выбрать именно в нашей сфере. После финансового планирования мы поняли, что идем пока медленно, но верно. Сложилась четкая картинка, что нам нужно делать дальше, ну и конечно учиться лучше продавать. Спасибо огромное всей команде центра «Мой бизнес»!

Справка: Мероприятие проведено в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , вести алтай новости сегодня