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Почти 70% туристов приезжают в Алтайский край из соседних регионов

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Почти 70% туристов приезжают в Алтайский край из соседних регионов

Такие данные за 2023 год приводит официальный сайт Алтайского края.

Чаще всего на Алтай приезжают туристы из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Красноярского края. Жители северных регионов России (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) совмещают путешествия по Алтаю с лечением в наших санаториях и на курортах. Порядка 10% туристов – это жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Взято отсюда.

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