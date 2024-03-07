Мусор. Свалка Фото: unsplash.com

Незаконные “мусорные полигоны” обнаружили специалисты Россельхознадзора во время выездных обследований. В настоящее время ликвидировали только малую часть найденного

В 2023 году в Алтайском крае обнаружили 18 несанкционированных свалок с твердыми бытовыми отходами, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Все незаконные свалки располагались на землях сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила 71,9 га. При этом пока удалось ликвидировать только четыре “полигона” общей площадью 12,9 га. Еще один участок перевели из сельхозземель в категорию промышленных.

По оставшимся свалкам правообладателям направили предостережения. От них и местных властей потребовали очистить землю добровольно и предотвратить ее последующее загрязнение.

Кроме того, Россельхознадзор передал материалы по выявленным свалкам в прокуратуру.

Ранее “Толк” писал о том, что власти требуют от десятка “космических” фирм убрать мусор у барнаульской “Арены”. Ответчиками в краевом арбитражном суде предстоит стать “Урану”, “Юпитеру”, “Плутону” и другим.

Взято отсюда