Почти 80 млн. рублей привлекли в регион жители Алтайского края при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

За 2 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 56 проектов Алтайского края, на реализацию которых из федерального бюджета направлено почти 80 млн. рублей.

Такие данные были приведены членам Общественного совета по культуре на первом в 2024 году заседании.

Один из вопросов был посвящен деятельности Министерства культуры Алтайского края, муниципальных органов управления в сфере культуры, учреждений и организаций культуры по реализации грантов различного уровня. Так, среди н аиболее активных участников и победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив – учреждения из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Тюменцевского, Каменского, Троицкого, Каменского, Мамонтовского, Целинного районов. В 2024 году на очередной конкурс от Алтайского края подано 70 заявок. Его результаты станут известны в июне.

Активное участие учреждения региона принимают и в конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры. За последние 3 года благодаря поддержке краевого бюджета было реализовано 118 творческих проектов. На Губернаторский грантовый конкурс 2024 года подана 61 заявка из 22 территорий края. Итоги станут известны в конце марта.

Также членов Общественного совета познакомили с примерами успешных грантовых проектов в регионе. В их числе, проекты АНО «Многоликий Алтай» по краеведению и школьной археологии.

Еще один вопрос заседания Общественного совета был посвящен организации работы по вовлечению школьников и молодежи в культурные проекты. О том, как выстроена эта работа рассказали руководитель творческих союзов – Дмитрий Петренко (Союз художников) и Олег Пермяков (Союз театральных деятелей).

Взято отсюда.

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