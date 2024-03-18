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Почти 85% избирателей Алтайского края проголосовали за Владимира Путина

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Почти 85% избирателей Алтайского края проголосовали за Владимира Путина

В целом за Владимира Путина проголосовало более 87% избирателей страны

Почти 85% избирателей Алтайского края проголосовали за Владимира Путина. Он получил около 84,88% при явке в 59,81%, сообщает «Банкфакс».

Харитонова поддержали около 5,41%  избирателей (56,8 тысячи голосов), Даванков набрал 4,58% (48,1 тысячи), а Слуцкий получил 3,63% (38,1 тысячи голосов).

Всего в Алтайском крае в выборах поучаствовали 1 049 558 избирателей с учетом ДЭГ. На дистанционном электронном голосовании в регионе явка достигла почти 94,5% (260 160 человек). Большинство из проголосовавших онлайн также выбрали Владимира Путина – 87,29 % (около 227,1 голосов). При этом Даванков на «дистанте» занимает второе место с 5,53 % (14 387 голосов), далее идет Слуцкий – 4,24 % (11 039), за ним Харитонов – 2,94 % (7649 голосов).

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Взято отсюда

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