Почти апокалипсис: Bild опубликовал возможный сценарий нападения России на НАТО

По одной из версий, Россия попытается вывести из строя все космические спутники с помощью “ядерного электромагнитного импульса”

Немецкий таблоид Bild опубликовал возможный сценарий нападения России на страны НАТО. В опубликованной газетой статье приводятся выдержки из правительственного документа, который находится на рассмотрении парламента, пишет “Российская газета”.

В статье авторы назвали “нападением” “фундаментальное изменение ситуации с безопасностью в ЕС”.

Начнется все якобы с тайной массовой кампании по “дезинформации” жителей европейских стран, с помощью которой Россия попытается дестабилизировать ситуацию. Также РФ будет организовывать кибератаки, и нападения на объекты критической инфраструктуры.

В ходе второй фазы начнутся военные учения на западе России, у границ НАТО. Из строя будут выведены находящиеся в космосе спутники. Также Россия может совершить нападение на химические предприятия и атомные реакторы в Германии.

И только проведя все эти операции Россия предпримет попытку напасть на страны НАТО, что не исключает нанесение точечных ударов по Германии.

В четвертой фазе конфликта, по мнению авторов Bild, начнется прямое столкновение сил НАТО и РФ. Здесь авторы позволили себе описать бои на суше, в море и воздухе.

В публикации также описано, что Россия попытается вывести из строя все космические спутники с помощью “ядерного электромагнитного импульса на высоте 50 километров над Землей”.

Стоит отметить, что западные политики и СМИ неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в подготовке “похода на НАТО”. Тот же таблоид Bild со ссылкой на “секретный документ бундесвера” сообщил, что немецкая армия начала готовиться к возможному конфликту между Россией и НАТО.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус призывал немцев “привыкнуть” к мысли о возможной войне в Европе.

Кроме того, в Германии были разработаны новые “Руководящие принципы оборонной политики”, которые включают в качестве одной из угроз Россию.

Ранее президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что Москва не планирует воевать с НАТО. О нападении РФ на страны ЕС и речи быть не может.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва предлагала странам Евросоюза заключить договор о взаимных гарантиях безопасности, но Запад высокомерно отверг предложение. Однако НАТО в свою очередь пытается перенести вооруженное противостояние с РФ в космическое и информационное пространство.

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Взято отсюда