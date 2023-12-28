Почти четверть россиян хотели бы провести новогодние праздники на Алтае

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В прошлом году только 31% опрошенных выбрались из дома на новогодних каникулах. В этом году респонденты заявили о желании посетить различные регионы России

Почти половина опрошенных россиян отправятся в праздничное путешествие на новогодние праздники. 16% из них хотели бы посетить Горный Алтай. Об этом стало известно из опроса ” Авито Работа “, в котором приняли участие более 7 тысяч работающих россиян.

Так, на новогодние каникулы в путешествие отправятся работники разных сфер. Планы на праздники строят 68% сотрудников сфер юриспруденции, 65% – страхования, 64% – фитнеса и красоты, а банкинга и консалтинга – по 62%.

Больше всего респонденты хотели бы посетить Сочи (23%), Санкт-Петербург (20%), а также Байкал (19%). При этом 24% россиян готовы потратить на поездку до 20 тысяч рублей на человека, 15% – от 20 до 30 тысяч, 11% – от 30 до 40 тысяч, а еще 10% планируют выделить по 40-50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае больше половины работников (62%) намерены отдыхать дома. Еще 9% отправятся в путешествия, из них 7% – по России, 2% – за границу.

Взято отсюда.

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