Почти Фаберже: Алтайский край отметился сразу в двух яичных «антирейтингах»

Рост цен на яйца в Алтайском крае опередил большинство регионов России по итогам 2023 года, а в Сибирском федеральном округе вообще оказался самым большим. Такой вывод следует из мониторинга данных об инфляции, который провел «Банкфакс», основываясь на публикациях региональных отделений Центробанка.

Отделения ЦБ опубликовали данные об инфляции по итогам 2023 года в регионах России. В большинстве субъектов самую высокую динамику изменения цен показали яйца, которые начали дорожать в 2023 году, на что обратили внимание не только граждане, но и власти, в том числе федеральные.

Ранее «Банкфакс» уже проводил мониторинг в регионах Сибири, и по результатам ноября Алтайский край оказался на четвертом месте по росту цен на яйца среди регионов СФО. Тогда они подорожали на 57,74 % в годовом выражении. Лидером была Тыва, где показатель составил 67,55 %.

Однако в 2023 году Алтайский край выбился в лидеры по удорожанию яиц и занял сразу первое место. Продукт вырос в цене за год сразу на 92,9 %, то есть почти в два раза. При этом регион значительно оторвался от других субъектов Сибирского федерального округа. Следом идет Хакасия, где яйца подорожали на 79,82 %, затем Кемеровская область – 78,74 %, Республика Алтай – 73,36 %. Наименьший темп взлета цен зафиксирован в Иркутской области – 48,07 %.

Между тем агентство выяснило, что Алтайский край по динамике увеличения цен на яйца также оказался одним из лидеров в стране и по этому показателю вошел в десятку, заняв девятое место. ТОП-10 выглядит следующим образом: Коми – 97,97 %, Адыгея – 97,37 %, Пензенская область – 97,3 %, Калмыкия – 95,26 %, Крым – 93,61 %, Кировская область – 93,46 %, Кабардино-Балкария – 93,25 %, Севастополь – 92,99 %, Алтайский край – 92,9 %, Ростовская область – 91,21.

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Ранее барнаульское отделение ЦБ объясняло , что цены на яйца в Алтайском крае растут из-за увеличения затрат производителей на фоне ослабления рубля, которое повлияло на закупку импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов, из-за чего увеличились отпускные цены. Федеральные власти также отмечали, что цены на яйца в стране разгоняются в связи с резким повышением спроса, вызванным ростом благосостояния населения. Проблему решают импортом продукции из других стран. В Сибири турецких и азербайджанских яиц пока никто не видел.

В некоторых регионах также заключили соглашения с птицефабриками об ограничении наценок, например, в Новосибирской области. В Алтайском крае, несмотря на то, что динамика увеличения цен одна из самых высоких в стране, подобных мер не принимали. Правительство региона ограничилось лишь заявлением о договоренности с подконтрольной птицефабрикой «Молодежная», которая на своих точках обещала не продавать десяток дороже 100 рублей.

Как это повлияло на ситуацию, граждане могли проверить, зайдя в любой магазин. У некоторых сетевых ритейлеров в Алтайском крае цена яиц достигает 200-250 рублей. В среднем на полках можно увидеть десяток по цене от 140 до 170 рублей. По данным Алтайкрайстата, яйца дорожали, невзирая на принимаемые меры, до конца 2023 года. Согласно статистике, к 25 декабря средние цены на яйца в регионе выросли до 128,11 рубля. В январе началось снижение. Как следует из последней публикации статистического ведомства от 15 января, десяток подешевел до 126,06 рубля.

Фото: freepik.com, ИА «Банкфакс»

Взято отсюда.

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