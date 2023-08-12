Почти месяц в Алтайском крае ищут пропавшего пенсионера

О мужчине ничего неизвестно с 17 июля

Фото: pxhere.com

70-летнего Николая Попова, пропавшего в селе Новичиха, ищут в Алтайском крае. Об этом рассказали поисковики отряда “Лиза Алерт”.

Пожилой мужчина ушел из дома 17 июля. До сих пор информации о нем нет.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие.

Был одет в рубашку в синюю клетку, темно-зеленую футболку, темно-синие спортивные штаны, черные галоши и черную кепку.

Тех, кто может обладать информацией о местоположении пенсионера, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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