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Пластиковые окна в Горняке

Почти сотню сообщений о подтоплениях получили экстренные службы в Алтайском крае

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Обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС России

За прошедшие сутки, 20 марта, в едино-диспетчерские службы муниципальных образований Алтайского края поступило 95 сообщений о подтоплениях и проблемах с пропуском талых вод, сообщили в региональном главке МЧС.

Локальные подтопления придомовых территорий наблюдаются в низменных участках местности в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Советском и Шипуновском районах.

Взято отсюда

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