Под Барнаулом произошло сразу три ДТП на одном участке дороги

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом

ДТП под Барнаулом / Фото: кадр из видео

В Первомайском районе зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей, сообщает алтайская ГИБДД.

ДТП произошли утром 5 марта в период с 07:40 до 07:50 на 7-м километре автодороги “мостовой переход через реку Обь” в сторону Барнаула.

37-летний мужчина на автомобиле JAC J7 не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

После 41-летняя женщина на Mitsubishi Outlander столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Vitz, которым управляла 32-летняя женщина.

“От удара Mitsubishi Outlander допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами: Toyota Sprinter под управлением 34-летнего мужчины и Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего мужчины”, – рассказали в ведомстве.

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом.

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