реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Под Барнаулом произошло сразу три ДТП на одном участке дороги

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом

Под Барнаулом произошло сразу три ДТП на одном участке дороги

ДТП под Барнаулом / Фото: кадр из видео

В Первомайском районе зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей, сообщает алтайская ГИБДД.

ДТП произошли утром 5 марта в период с 07:40 до 07:50 на 7-м километре автодороги “мостовой переход через реку Обь” в сторону Барнаула.

37-летний мужчина на автомобиле JAC J7 не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

После 41-летняя женщина на Mitsubishi Outlander столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Vitz, которым управляла 32-летняя женщина.

“От удара Mitsubishi Outlander допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами: Toyota Sprinter под управлением 34-летнего мужчины и Toyota Corolla Fielder под управлением 47-летнего мужчины”, – рассказали в ведомстве.

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм

Водитель “Гранты” насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

ДТП случилось на трассе К-20 Место происшествия / Фото: “В…

Узнать больше
Пятерых человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Бийске

Пятерых человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Бийске

Пострадала женщина Фото с места пожара / МЧС Алтайского края…

Узнать больше
Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН

Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН

Дать объяснение по поводу случившегося мужчина отказался Колония для осужденных…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp