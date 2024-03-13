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Пластиковые окна в Горняке

Под Барнаулом продают усадьбу в живописном месте с домом-баней и своим пляжем

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Участок находится в поселке Новый Мир. По словам продавца, в усадьбе есть все для круглогодичного проживания. Территория также позволяет возводить новые постройки

В Первомайском районе Алтайского края за 15 млн рублей продают усадьбу на берегу Правдинского водохранилища, сообщается на avito.

На участке площадью в 14,5 соток расположен двухэтажный дом-баня: на первом этаже обустроен банный комплекс с парной, комната отдыха с душевой кабиной, а на втором этаже – мансарде – находятся две спальни и балкон, с которого открывается вид на водоем и березовую рощу.

Взято отсюда

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