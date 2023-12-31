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Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

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Барнаульские фотографы засняли зимнюю сказку на улицах до очередного снегодождя

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Накануне Нового года погода в краевой столице совсем не праздничная. Порывистый ветер и мокрый снег с дождем напоминают осень, но никак не конец декабря. Полюбоваться на зимнюю сказку можно только на фото. Барнаульские авторы запечатлели заснеженный город.

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

После «европейской» зимы с легким минусом и осадками наступали снегодожди. Из-за перепадов температур дороги превращались в грязное месиво. В последние дни 2023-го в городе был шквалистый ветер, до 25 метров в секунду. Пока действует штормовое предупреждение. Спасатели даже предупреждали об авариях и обрывах линий электропередач.

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

NGS22.RU уже рассказывал, какой прогноз у алтайских синоптиков на новогоднюю ночь.

— Погода будет с небольшим ветерком и снегопадом. Температуры ожидаются комфортные, но о конкретных значениях говорить пока рано, — ответила Людмила Сырых, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения краевого ЦГМС.

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик это подтвердила. Специалист сказала, что в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха в Алтайском крае составит -2… -4 градуса, ветер подует со скоростью до 17 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде снега (наконец без дождя). Метель утихнет уже к первому дню 2024-го. До 6 января в регионе будет тепло. Ожидаются температуры на 4–6 градусов выше нормы.

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

После праздников в Сибирь вновь нагрянут морозы. По прогнозам синоптиков, похолодание начнется в Новосибирской области. Столбики термометров покажут до -36 градусов ночью и до -25 градусов — днем.

Кстати, пару дней назад в Барнауле открыли главную елку — на площади Сахарова. Посмотрите, какой волшебной она получилась. Ранее NGS22.RU показывал, как наряжали ее и не только.

Взято Источник
31.12.2023

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