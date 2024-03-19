Судно. Траулер Фото: unsplash.com

Власти региона окажут всю необходимую поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова

На борту траулера “Капитан Лобанов” под Калининградом произошел пожар, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Возгорание возникло “в результате нештатной ситуации”, подробности не приводятся.

“Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова”,— сказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

В результате случившегося есть пострадавшие. По данным регионального правительства, раненым окажут всю необходимую медицинскую помощь.

По данным источника Telegram-канала 112, один человек погиб, еще двое пропали без вести.

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