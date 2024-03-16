Под лай и гогот: на “Сибирской масленице” прошли соревнования по лошадиным скачкам

Украшением “главной масленицы России” стал конноспортивный праздник. На ипподроме “Алтай” в восьми заездах участники разыграли более полутора миллиона рублей.

Перед началом скачек мимо переполненных зрительских трибун на лошадях промчались три богатыря. Они поприветствовали гостей, открыли соревнования и уступили трассу спортсменам.

Нешуточная борьба разгорелась уже на первом заезде. За победу боролись два скакуна под именами Добрыня и Матрёшка. Жеребец лидировал на протяжении всей гонки, но соперник уступать не собирался.

Перед финишем кобыла провела контратаку, ускорилась и сравнялась с лидером. В итоге победителя пришлось определять при помощи фотофиниша… В этот момент на ипподроме на несколько минут воцарилась тишина.

Камеры показали, что Матрёшка всё-таки смогла вырвать первое место. Разница между соперниками составила всего несколько десятых секунды.

Сенсации в победе кобылы над жеребцом нет, хотя такой результат — редкость.

– Матрёшка — породистая кобыла, которая тренируется уже больше трёх лет. Она уже побежала на Барнаульском ипподроме этой зимой. Летом для нее начнется большой сезон, бега будут проходить каждые выходные. Если не возникнет проблем с ее здоровьем, думаю, Матрёшку ждут большие призы, — уверена Светлана Волкогон зоотехник хозяйства “Агростандарт”.

Также проходили и непривычные гонки среди упряжек из тройки лошадей, когда коренник бежит рысью, а пристяжные галопом: как крылья, которые несут его вперед. В этой дисциплине зрелищности оказалось больше, чем интриги.

– В этом году в одиночных забегах мы не участвовали, — рассказывает генеральный директор компании “Бочкари-Агро” Алексей Жуй. — На соревнования привезли Орловскую тройку, выступили удовлетворительно. Но я считаю, что она была самой красивой из всех участников. Это же орловцы серого цвета, в яблоках — визитная карточка русских традиций. Осталось только резвости прибавить.

В скачках участвовали не только породистые скакуны, некоторые заезды проводились между рабочими лошадьми. А в одном из забегов состязались собаки породы Русская псовая борзая.

ГЕРАСИМОВ Влад Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , ,