Железная дорога Фото: pixabay.com

Мужчина, предположительно, был в наушниках и не заметил, как в нему приближается поезд. На месте работала полиция и медики

Днем 7 марта под Новоалтайском поезд наехал на пешехода, сообщает Telegram-канал “В курсе 22”.

На видео очевидцев, можно увидеть, что мужчина переходил железную дорогу и не заметил движущийся состав. Поезд сбил пешехода и отбросил в сторону.

По предварительным данным, мужчина скончался. Он шел в наушниках и не услышал гула поезда.

В комментариях к публикации отметили, что у него остались жена и дети.

Ранее в Алтайском крае пьяного сельчанина насмерть сбил тепловоз.

Взято отсюда