Личность водителя легковушки пока устанавливается. Утверждается, что на вид ему было около 40 лет. Обстоятельства ДТП выясняются

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Трагедия произошла в Тогучинском районе 19 марта около 20.30. Мужчина за рулем Chevrolet Laccetti ехал по трассе K-19P со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкого. По пока что не известным причинам он выехал на встречку и врезался в грузовик Mersedes.

Водитель Chevrolet погиб, 59-летний пассажир получил травмы.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Алтайском крае на трассе перед райцентром Тальменка произошло серьезное ДТП: легковушка врезалась в фуру и загорелась. О пострадавших не сообщалось.

Взято отсюда