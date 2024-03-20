Личность водителя легковушки пока устанавливается. Утверждается, что на вид ему было около 40 лет. Обстоятельства ДТП выясняются
Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Трагедия произошла в Тогучинском районе 19 марта около 20.30. Мужчина за рулем Chevrolet Laccetti ехал по трассе K-19P со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкого. По пока что не известным причинам он выехал на встречку и врезался в грузовик Mersedes.
Водитель Chevrolet погиб, 59-летний пассажир получил травмы.
Ранее сообщалось, что 19 марта в Алтайском крае на трассе перед райцентром Тальменка произошло серьезное ДТП: легковушка врезалась в фуру и загорелась. О пострадавших не сообщалось.
Взято отсюда