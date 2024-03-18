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Под Новосибирском мать рассказала о смерти четырехмесячного сына в больнице

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Под Новосибирском мать рассказала о смерти четырехмесячного сына в больнице

Ребенок. Младенец. Новорожденный Фото: pixabay.com

По словам женщины, о смерти сына ей рассказали лишь на утро следующего дня. При этом, по ее словам, врач по-хамски с ней разговаривал

Под Новосибирском мать рассказала о смерти своего четырехмесячного сына в реанимации больницы. По ее словам, врач халатно отнесся к лечению ребенка, передает “КП-Новосибирск”.

Мать младенца рассказала, что он попал в реанимацию 23 февраля и умер 7 марта. О смерти ей сообщили только 8 марта в 7.00.

“В коробочке с детской смесью была накидана скорлупа от семечек и бумага, эта коробочка и смесь вместе с мусором тоже находится сейчас на экспертизе. Я сделаю все возможное, чтобы это не прошло просто так”, – написала мать в местной группе в соцсетях.

В больнице пока информацию не комментировали. В прокуратуре организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла 17 марта во время приема у стоматолога в частной клинике. Возбуждено уголовное дело.

Взято отсюда

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