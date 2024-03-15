Под Новосибирском многодетная мать жила в доме с мертвым младенцем

Женщина прятала тело новорожденного ребенка дома в погребе

В Новосибирской области в погребе частного дома нашли тело новорожденного ребенка. О происшествии стало известно 13 марта. Выяснилось, что у матери, помимо умершего малыша, уже есть трое сыновей. Ранее у женщины была еще и дочка, которую она бросила на остановке, сообщает КП-Новосибирск.

Напомним историю Натальи, распространившуюся летом 2020 года по всем новосибирским СМИ: женщина оставила младенца на остановке. Малыша обнаружила деревенская медсестра и отвезла в фельдшерский пункт. Тогда к делу подключилась полиция, они быстро вышли на безответственную мать.

Наталья пыталась оправдаться за свой поступок, плакала, даже хотела вернуть дочку. Однако ребенка уже отдали в приемную семью.

В этот раз скрыть беременность не получилось. Местные жители заметили интересное положение женщины.

– Она женщина крупная, но было понятно, что беременна. А на днях обратили внимание, что живот пропал — поняли, родила, – рассказали местные жители.

По предварительным данным, многодетная мать не стояла на учете по беременности. Точная дата рождения ребенка пока устанавливается. Тело мертвого младенца нашли родственники Натальи.

– В полицию о том, что младенец мертв, сообщила племянница Натальи. Правоохранители приехали, обыскали дом и нашли малыша в ведре. Она его туда родила и спустила в подпол. Говорят, что ребенок родился мертвым, – рассказывают местные жители.

Точная причина смерти ребенка станет известна после судебно-медицинской экспертизы, которую следователи уже назначили в рамках начавшейся проверки. Также к делу подключились и другие правоохранительные органы Новосибирской области.

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Взято отсюда