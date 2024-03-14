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Некоторые предполагают, что младенец уже родился мертвым. Сейчас устанавливается дата рождения ребенка и причина его смерти

В поселке Светлая Поляна под Новосибирском в погребе частного дома нашли тело младенца. По словам местных жителей, правоохранители нашли его в ведре, сообщает “КП-Новосибирск”.

Сельчане рассказали, что обратили внимание на пропавший живот у матери ребенка. Ее племянница сообщила в полицию о том, что младенец мертв.

При этом известно, что у женщины уже есть трое сыновей, а в 2020 году она бросила новорожденную дочь на остановке. Ребенка нашла деревенская медсестра. Многодетная мать утверждала, что девочка родилась не от мужа, который отбывал наказание в местах лишения свободы. Ребенка отдали в приемную семью.

Предварительно, женщина на учете по беременности не стояла. Следователи начали проверку, к делу также подключилась прокуратура.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре в больницу попал полуторамесячный мальчик с переломами костей, ушибами и гематомами. Его 3 марта забрали от 24-летней матери.

Взято отсюда