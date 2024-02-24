Под Новосибирском пожаловались на учительницу из-за снимков в соцсетях

На учительницу подали жалобу из-за якобы «интимных» фотографий, несмотря на то, что в соцсетях у девушки только фото со свадьбы

В Новосибирской области кто-то написал претензию в министерство образования региона на 25-летнюю учительницу. Девушку вызвали на беседу и попросили объяснительную, после чего ей стало плохо. Ее историю опубликовала «КП-Новосибирск».

В школе-интернате, где молодая учительница Марина Л. преподает русский язык и литературу, рассказали, что дети ее очень любят, а родители уважают. Однако кто-то разглядел у нее на страницах какие-то интимные фото. Из министерства образования прислали жалобу и попросили разобраться.

– Когда нам сообщили о жалобе, мы сразу же открыли ее страницу во «Вконтакте». Там не было никаких непристойных фотографий. Все в рамках приличия. Там просто фото со свадьбы. Да, они с мужем обнимаются, целуются, снимки сделаны на фоне храма, но все в рамках приличия! – рассказали КП-Новосибирск в школе.

Тем не менее Марине пришлось писать объяснительную.

– Марина Олеговна написала пояснение. Никаких проверок в школе нет, ведь ничего не случилось. Кто написал жалобу, нам не говорят. Вообще история показательна: за учительницу сегодня пришли даже родители детей заступиться, ее все ценят и любят, – добавили в школе.

В министерстве образования Новосибирской области пояснили, что в жалобе были другие фото, отличающиеся от тех, что были размещены в соцсетях. При этом в ведомстве затруднились ответить, была ли на присланных фотографиях изображена именно учительница Марина Л. или какой-то другой человек.

Сама Марина в разговоре с журналистами отметила, что не знает, о каких фото в жалобе идет речь. Поэтому на всякий случай удалила фото, где целует мужа на свадьбе.

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Взято отсюда