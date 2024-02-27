Под Новосибирском стая собак напала на подростка, который шел из школы

Жители поселка Станционно-Ояшинский жалуются: стаи уличных собак пугают прохожих и второй месяц нападают на детей

Днем 22 февраля в поселке Станционно-Ояшинский под Новосибирском стая собак напала на 16-летнего подростка, возвращавшегося из школы, сообщает «КП-Новосибирск». Юноша пропустил автобус, поэтому пошел пешком. На одной из улиц на него напали пять собак и прокусили ему ногу, школьника отбила прохожая.

– Стая окружила его, одна из собак цапнула за ногу, прокусила лодыжку. Сын испугался, он боялся даже пошевелиться. Думал, если не двигаться, собаки успокоятся и отстанут. Но спасло в итоге не это, а то, что рядом проходила женщина, она и отбила ребенка от собак сумкой. Артем буквально доковылял домой, мы вызвали скорую. Сын сейчас на больничном, ему делают уколы от бешенства. У сына температура +38 и рука почти не двигается. Врачи предполагают, что это реакция на прививку от бешенства, – рассказала журналистам мама Артема Оксана. – Я очень благодарна этой женщине за помощь сыну. Хотелось бы ее найти и сказать спасибо. А еще хотелось бы найти виновного в том, что мой ребенок страдает.

По словам местных жителей, стаи уличных собак уже второй месяц нападают на детей. Это подтверждает и Оксана.

– В феврале собака напала на пятиклассника, но не смогла прокусить плотные штаны. Другой ребенок весь в зеленке лежит из-за укусов, – говорит Оксана. – Стаи собак по всему поселку: нападают на покупателей, рвут пакеты с продуктами. Очень агрессивные…

Местные власти только разводят руками, ведь большинство собак на улицах имеют ошейники и хозяев, но владельцы псов отпускают их на самовыгул.

– Бывает такое, что собачка покусала ребенка, родители пишут заявление. Но свидетелей не найти: соседи молчат, люди не отвечают на звонки, не идут навстречу. И мы не можем даже составить протокол за самовыгул, – рассказала КП-Новосибирск глава администрации поселка Станционно-Ояшинский Татьяна Личманюк. – Администрация района заключила контракт, с начала марта подрядчик будет отлавливать собак, стерилизовать и прививать. Но потом этих собак вернут обратно на улицы.

Между тем жители поселка не верят, что подобный отлов решит проблему. Они считают, что в марте у собак начнется гон и животные станут еще более агрессивными.

Юристы подчеркивают, что нельзя оставлять нападения собак безнаказанными: потерпевший может засудить хозяина пса, а найти виновника должна полиция. В ином случае устранить проблему должны местные власти.

– Родители ребенка должны первым делом написать заявление в полицию: обращения в службу 112 недостаточно. Сотрудники МВД должны установить хозяина собаки, судмедэкспертиза оценит степень вреда, причиненного здоровью мальчика, и будет принято решение об административном производстве или возбуждении уголовного дела. Родители смогут взыскать с хозяина собаки компенсацию вреда здоровью и морального вреда в суде, – уточнила юрист Инесса Рябинина.

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Взято отсюда