Под обстрелом в Белгороде погибла 16-летняя девушка: главные новости 17 марта

Самое важное за день — в коротком дайджесте
18 марта 2024, 01:30810Написать комментарий
Каждый день наша редакция следит за главными событиями дня. Мы собираем новости в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 марта.
Белгородскую область массово обстреляли
При атаке на Белгородскую область погибли люди, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
— К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась, — написал губернатор в телеграм-канале.
Отец девушки получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом.
После второго обстрела погиб мужчина, 11 человек пострадали.
— В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 человек находятся в городской больнице № 2. В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают всё, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь, — сообщил Вячеслав Гладков.
При обстреле поселка Октябрьского пострадали восемь человек.
— У 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины — непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины — осколочные ранения правой голени, еще у одной — осколочное ранение головы. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Трое мужчин самообратились в районную ЦРБ: у одного — осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей, — сообщил Гладков.
В Грайворонском городском округе двое пострадавших.
— В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина — у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом — пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча, — написал губернатор.
Московскую область атаковали беспилотники
Губернатор Московской области Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. В общей сложности было сбито пять БПЛА: в Раменском городском округе, Ступинском городском округе, Домодедово.
— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский из-за опасности вводили ограничения, однако потом их сняли, передали в Росавиации.
Ozon ввел новый сбор для предпринимателей
Владельцы пунктов выдачи Ozon массово пожаловались на введение сервисного сбора со стороны маркетплейса. В некоторых городах появились объявления о закрытии ПВЗ.
В пресс-службе Ozon сообщили, что сумма сервисного сбора будет высокой только у малой части пунктов — с высокой прибылью. Но и для тех придумали специальные инструменты, которые позволят снизить убытки.
— Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц, — подчеркнули в компании. — Жаль, если какие-то предприниматели откажутся от прибыльного бизнеса, но мы уверены, что таких будет минимум. Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями. Вчера мы провели онлайн-встречу, где ответили на вопросы агентов, и планируем еще серию встреч, чтобы подробно ответить на все возникающие вопросы.
Там также отметили, что на данный момент массового закрытия пунктов выдачи не наблюдается.
Взято Источник
18.03.2024