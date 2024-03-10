Под пулями носил воду из луж. Солдат ВСУ 3 дня выхаживал раненного русского солдата в Авдеевке

|

10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Во время осады Авдеевки, группа под командованием Сергея заняла позицию в разрушенном здании детского сада и удерживала ее на протяжении двух дней. Однако, во время обстрела, Сергей получил серьезные ранения: двойной перелом голени, повреждение руки и осколок выбил глаз. Было решено перевязать его и спрятать, чтобы он дождался эвакуации. Но вскоре после этого, он услышал шаги. Пишет Русская Весна.

Его требовали назвать позывной, но вместо этого прозвучала просьба: “Пожалуйста, не стреляйте. Я без оружия и бронежилета”. Оказалось, что к нему подошел солдат ВСУ и сразу же сдался в плен.

Из-за сильных обстрелов, Сергея не могли эвакуировать в течение трех дней. Все это время пленный украинец нес ему воду, набирая ее в лужах и оказывая помощь под огнем противника. Александр, 25 лет, был насильно призван в Николаеве. Когда военных все же увезли с передовой, Сергей поблагодарил своего спасителя, пожал ему руку и предупредил всех, что он спас русского солдата.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Алтайский