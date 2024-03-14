Под Саратовом задержали каннибала, который был в бегах 10 лет

Фото: bykvu.com

Задержанного нашли в одном из сел под Саратовом, где он навещал родственника, и заключили в СИЗО. Его этапируют к месту отбывания наказания

В Саратовской области задержали Алексея Горуленко, который был осужден на 12 лет в 2014 году. Он проходил по делу о рыбаках-людоедах и был в розыске 10 лет, сообщает ” Российская газета “.

Все это время Горуленко менял регионы проживания и прятался на рыболовецких станах, в заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. Задержали его в селе Еремеевка, где он навещал родственника.

Летом 2012 года Горуленко вместе с тремя мужчинами отправился на рыбалку в тайгу. Они оказались в чрезвычайной ситуации: их машина утонула в болоте, а сами они не имели средств связи. Из-за голода мужчины напали на приятеля, убили его и съели труп. Еще один участник выезда пропал без вести.

В 2014 году осужденного приговорили к 3,5 годам условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Однако после приговор изменили на 12 лет в колонии строгого режима. На оглашение приговора Горуленко не явился.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вынесли приговор 44-летнему маньяку Михаилу Незнамову через 20 лет после совершенных убийств. В 2000-х он изнасиловал и убил пять женщин.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горного алтая сегодня свежие ,