реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Под Саратовом задержали каннибала, который был в бегах 10 лет

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Под Саратовом задержали каннибала, который был в бегах 10 лет

Фото: bykvu.com

Задержанного нашли в одном из сел под Саратовом, где он навещал родственника, и заключили в СИЗО. Его этапируют к месту отбывания наказания

В Саратовской области задержали Алексея Горуленко, который был осужден на 12 лет в 2014 году. Он проходил по делу о рыбаках-людоедах и был в розыске 10 лет, сообщает ” Российская газета “.

Все это время Горуленко менял регионы проживания и прятался на рыболовецких станах, в заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. Задержали его в селе Еремеевка, где он навещал родственника.

Летом 2012 года Горуленко вместе с тремя мужчинами отправился на рыбалку в тайгу. Они оказались в чрезвычайной ситуации: их машина утонула в болоте, а сами они не имели средств связи. Из-за голода мужчины напали на приятеля, убили его и съели труп. Еще один участник выезда пропал без вести.

В 2014 году осужденного приговорили к 3,5 годам условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Однако после приговор изменили на 12 лет в колонии строгого режима. На оглашение приговора Горуленко не явился.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вынесли приговор 44-летнему маньяку Михаилу Незнамову через 20 лет после совершенных убийств. В 2000-х он изнасиловал и убил пять женщин.

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости горного алтая сегодня свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

России стало не до смеха после шутки Лукашенко про…

 |  14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В прошлом году белорусский…

США решили продемонстрировать России свою мощь, устроив провокацию в…

 |  14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавно американское командование объявило,…

Германия сдала назад: чем так сильно Путин напугал Шольца?

 |  14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Шольц отказался передавать Украине ракеты…

Бийчан признали виновными в вымогательстве денег у пользователей социальной…

Молодые люди требовали перечислить денежные средства под угрозой распространения в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp