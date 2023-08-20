Под Уфой четыре человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя

Столкнулись Lada Granta и “Газель”, которые двигались во встречном направлении

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В Башкирии в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Госавтоинспекции республики, авария произошла в Уфимском районе, на 19-ом километре Западного обхода Уфы. Столкнулись Lada Granta и “Газель”, которая двигалась во встречном направлении.

” По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель Lada и его три пассажира”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Медики также помогли водителю “Газели”, которому потребовалась медицинская помощь. Вероятно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

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