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Подчеркнуть природную красоту. Как сделать нюдовый макияж на новогоднюю вечеринку

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Пошаговая инструкция от визажиста Арины Тереховой

Подчеркнуть природную красоту. Как сделать нюдовый макияж на новогоднюю вечеринку

Amic.ru и визажист Арина Терехова подготовили пошаговый мануал по естественному макияжу – нюду, который подчеркнет природную красоту!

  1. Первым делом – тон. После того как мы его нанесли, переходим к контурированию и укладке бровей, какими бы красивыми они у вас ни были, гель придаст им нужную форму и зафиксирует ее на весь день.

  2. Переходим к глазам! На подвижное веко наносим жидкие тени с блестками, растушуем края и нанесем в зону орбитальной складки самые светлые тени или пудру, чтобы наша тушевка была легкая и плавная.

  3. Пока гель фиксируется, переходим к глазам. Чтобы закрепить наши сияющие тени, берем палетку с сияющими сухими тенями и наносим их на подвижное веко поверх жидких теней. Обязательный пункт – прокрашивание межресничного пространства гелевым черным или коричневым карандашом.

  4. После этого берем тени теплого оттенка коричневого и нанесем их во внешний уголок глаза, в орбитальную складку и на нижнее веко.

  5. Брови уже подсохли, и можно нанести тени для бровей коричневого цвета, вы можете использовать то средство, к которому привыкли.

  6. С губами все просто: сначала увлажнили, а потом наносим жидкое стекло. Наш образ готов!

Видео: Наталья Боброва

город Горняк

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