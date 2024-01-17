В Европе и США ковид вновь разбушевался: растет количество госпитализаций. В России заболеваемость тоже пошла в рост

Как показывает ситуация в разных странах мира, наблюдающийся в России рост в коронавирусной статистике — только начало. Вот последние данные Роспотребнадзора: с 8 по 14 января, то есть во вторую неделю января, в стране госпитализировано 3746 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с первой неделей на 21,4%. Подробности — в материале «Доктора Питера».

На пороге новой волны?

Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах Российской Федерации, в том числе в 25 регионах увеличение более чем в среднем по России. Выздоровели 39 743 человека, или на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 150 человек. Всё закономерно: закончились каникулы, и медики фиксируют рост числа заболевших.

В начале января глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уже призывал прививаться и носить маски из-за вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 во многих странах.

О росте количества ковидных госпитализаций в США и избыточной ковидной смертности в Португалии, Нидерландах, Финляндии также предупреждает врач, организатор здравоохранения Александр Соловьев.

Александр Соловьев — врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, начальник отдела Института здравоохранения им. А. Б. Блохина. Личный сайт.

— В Южном полушарии тоже регистрируется рост заболеваемости COVID-19. Сообщается о самом высоком за год уровне заболеваемости. Доля положительных на COVID-19 результатов исследований — 17%. Штамм JN.1 пока не занял доминирующего положения, его доля среди циркулирующих вариантов — 35%, — говорит специалист в своем телеграм-канале.

Как уточнил Александр Соловьев в разговоре с «Доктором Питером», уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах варьируется. Где-то, например в Дании и Сингапуре, она пошла на спад, эти страны уже пережили очередную волну. А в США, Канаде, Великобритании, наоборот, продолжается рост числа госпитализаций. И рождественские праздники кардинально не повлияли на этот процесс.

— По масштабам этого роста можно судить о том, что он уже стал как минимум третьим по уровню за всё время пандемии. А если судить об общем числе инфицированных людей по тем странам, где регулярно проводится мониторинг сточных вод на содержание вируса, то этот подъем можно назвать даже второй по величине волной заражения людей, — уточнил эксперт.

Почти везде на первые позиции рвется агрессивный вариант коронавируса JN.1. В нашу страну он тоже добрался и даже начал хозяйничать. А значит, совсем скоро подъем заболеваемости могут заметить и россияне.

— У нас вариант JN.1 начал доминировать только в конце 2023 года, но не по всей стране. Судя по данным НИИ гриппа, в Петербурге это с высокой вероятностью произошло примерно за две недели до новогодних праздников. Рост госпитализаций, если смотреть по другим странам, начинался где-то спустя несколько недель после начала доминирования. Сейчас все вышли после праздников на работу, учебу — думаю, через одну-две недели и мы заметим рост, — предупреждает эксперт.

Какой будет новая волна для России, по словам Александра Соловьева, трудно прогнозировать. В отличие от стран, где она уже идет, у нас не было массовой ревакцинации от коронавируса обновленным бустером. Напомним, в регионы новый «Спутник» начал поступать только в конце декабря.

— Например, в Сингапуре ревакцинировалось более 80% населения. И хотя бустер не настолько эффективен против нового варианта коронавируса, он всё равно снижает риск госпитализации. По международным данным, примерно на 60%, — добавил эксперт.

Не тяжелее, но заразнее

По словам Александра Соловьева, нет убедительных данных о том, что штамм JN.1 способен вызывать более тяжелые формы болезни, — в этом сходятся большинство экспертов. Однако он считается агрессивнее предшественников, то есть быстрее передается и легче уклоняется от защитных антител.

— Но надо понимать, что его такая «мягкость» не означает, что некоторые люди не будут болеть тяжело. Особенно это касается тех, у кого ослаблен иммунитет, есть хронические заболевания, — уточняет специалист.

Особых симптомов у JN.1, по словам Александра Соловьева, тоже нет. Среди наиболее частых проявлений, о которых сообщается, стандартный набор:

резкая слабость и утомляемость;

лихорадка;

головная боль;

боль в горле;

кашель.

Не так страшен ковид, как его последствия

Профессор из США Анча Баранова полагает, что в 2024 году не следует ожидать появления какого-то нового штамма COVID-19 или нового вируса, который бы оказывал на организм схожее действие.

Анча Баранова — доктор биологических наук, профессор института Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук.

— Ковидная пневмония не перестала оказывать влияние на организм, и после болезни у нас продолжает сохраняться угнетенное состояние иммунитета. Говорят, что ковид — это новый СПИД. Это не совсем так. СПИД — это ужасно. Ковид тоже, но в гораздо меньшей степени, чем СПИД, — объясняет профессор. — Подавление иммунной системы у большинства переболевших гарантированно сохраняется в течение полугода. Год — модальное число, а далее — кому-то просто не повезло. Тот же пожилой человек может вообще не справиться с последствиями ковида, и эти люди действительно более подвержены самым разным заболеваниям, хоть гриппу, хоть простуде. Хоть этой самой микоплазменной пневмонии.

Профессор всё так же продолжает рассчитывать на вакцинацию и ее успешность.

— Главное, на что здесь нужно обратить внимание, — в России появилась обновленная вакцина «Спутник Лайт» от института Гамалеи, — рассказывает Анча Баранова. — Уже выпущена первая партия в 135 тысяч доз. Понятно, что это капля в море и попадет ли вакцина в ту же условную Пензу или Волгоград, неизвестно. Полноценный модифицированный «Спутник» тоже уже на подходе. Но при этом технологические проблемы не изменились, и второй компонент вакцины сделать легче, чем первый. Поэтому и есть задержки.

Взято Источник

17.01.2024