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Подготовительное отделение ИГН АлтГУ организовало для студентов из 17 стран мира русские каникулы

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Подготовительное отделение ИГН АлтГУ организовало для студентов из 17 стран мира русские каникулы

Студенты подготовительного отделения для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ института гуманитарных наук Алтайского государственного университета, приехавшие в АлтГУ из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья, сдав зачеты по русскому языку, провели первые зимние каникулы в России.

    • «Перед преподавателями и сотрудниками подготовительного отделения встала задача с максимальной пользой для студентов в языковом и социокультурном отношении организовать эти каникулы. Необходимо было продолжить адаптировать наших иностранных студентов к реалиям знаменитой сибирской зимы, условиям города и социальных отношений, к культурным традициям и, самое важное – продолжить обучение русскому языку в условиях непосредственного общения», – подчеркнула начальник подготовительного отделения для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ, кандидат филологических наук, доцент Алена Кинцель .

    Подготовительное отделение для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ разработало и реализовало насыщенную разнообразными мероприятиями программу каникул, ориентированную на активный физический зимний отдых, и расширение кругозора студентов, на веселое социальное взаимодействие, и приобщение к прекрасному, и, конечно же, на дальнейшее изучение русского языка.

    «Известно, что учеба в зарубежном вузе — это плюс для карьерного роста, бесценный опыт и расширение спектра возможностей. Однако для студента это еще и большой стресс от погружения в иную культурную среду и новые, нередко неожиданные, условия жизни. Поэтому институт гуманитарных наук ежегодно готовит для приезжающих к нам учиться иностранных граждан целую программу по внеучебной адаптации, в которую входят и различного рода культурные мероприятия, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми и всевозможные фестивали, где через непосредственное общение и вовлеченность обучающихся в подготовительный процесс ИГН помогаем им быстрее адаптироваться и узнать особенности русского языка, что, безусловно, способствует лучшему его усвоению. Безусловно, значимую роль здесь играет профессионализм преподавательского коллектива подготовительного отделения для иностранных обучающихся, благодаря которому интерес иностранных граждан к обучению именно в нашем институте неизменно растет», – подчеркнула директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович .

    В последний день учебных занятий иностранные студенты подготовительного отделения ИГН АлтГУ вместе с кураторами посетили художественную галерею «Universum», где в окружении уже знакомых им работ Народного художника России М.Я. Будкеева , послушали концерт классической музыки в исполнении сына живописца, профессора АлтГУ С.М. Будкеева .

    В первый день каникул студенты вместе с кураторами посетили университетскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина, где в рамках мероприятия «Традиции празднования Нового года», организованного специально для иностранных студентов сотрудниками библиотеки, узнали о том, как россияне каждый год украшают ель и зачем водят вокруг нее хороводы; кто дарит российским детям подарки и какие новогодние пожелания пишут в России на открытках. Студенты водили хороводы, пели песню «В лесу родилась ёлочка», которую специально выучили заранее, участвовали в различных конкурсах и фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    29 декабря для иностранных студентов ИГН АлтГУ была устроена большая экскурсия в Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В.Я. Шишкова, где их провели с обзорной экскурсией по всем залам библиотеки, рассказали об истории библиотечного дела на Алтае, о том, как и чем живет сейчас «шишковка», о выдающихся деятелях культуры. Обязательной частью экскурсии традиционно является интерактив, в рамках которого иностранные студенты ИГН АлтГУ приняли участие в викторине по русскому языку, посетили музыкальный зал библиотеки, где послушали русскую музыку – от классических сочинений П.И. Чайковского, до песен панк-рок группы «Король и шут» и рок-группы «ДДТ».

    3 января, уже в новом году, студенты подготовительного отделения для иностранных обучающихся ИГН познакомились с крупнейшим геолого-краеведческим музеем Алтайского края «Мир камня», где представлена коллекция образцов горных пород, минералов и драгоценных камней со всех уголков земного шара, а также подборка окаменелостей – зубов и костей динозавров и первобытных животных.

    Незабываемым моментом зимних каникул иностранных студентов стало посещение зимнего леса, а точнее лыжной базы АлтГУ. Большая часть из 30 участников лесного похода впервые попробовали кататься на лыжах, отметив, что это нелегкий труд, и у них для этого мало навыков. Однако, это не помешало им дважды съездить на лыжную базу, получив море позитива и памятных впечатлений.

    В конце каникул студенты с преподавателями побывали в Государственной филармонии Алтайского края, где посмотрели хореографический спектакль по сказке «Морозко» в исполнении ансамбля русского танца «Огоньки». Традиционный для русской культуры сюжет, зимние образы, язык русского танца и язык русской сказки – эстетический аспект знакомства с великой русской культурой!

    И в последний день каникул студенты и преподаватели подготовительного отделения во главе с проректором по ВР и ДО Татьяной Антоненко стали гостями Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», где экскурсию для них провел сам директор зоопарка С.В. Писарев . Особое впечатление на иностранную молодежь произвел гималайский медведь, которой не спал, а развлекал посетителей. В юрте Деда Мороза студенты водили хоровод вокруг елки, играли с Дедом Морозом, пили чай. Именно посещение зоопарка и заснеженного леса с катанием на лыжах стали самыми яркими страницами зимних каникул иностранных студентов в России.

    «Количество иностранных слушателей подготовительного отделения ИГН постоянно растет. В этом году мы приняли на обучение 112 иностранных граждан, из них 57 человек обучается по квотам Минобрнауки России. Это студенты из 28 стран мира: Бангладеш, Боливии, Ирана, Лаоса, Вьетнама, Ливии, Сомали, Нигерии, Уганды, Египта, Анголы, Мавритании, Зимбабве, Конго, ЮАР, ЦАР, Китая и Монголии, Эфиопии, Гайаны, Эсватини, Чада, Афганистана, Мьянмы, Йемена, Непала, Ганы, Сирии. Зимние каникулы в Барнауле провели студенты, которые приехали в Россию. Половина слушателей обучается дистанционно и планирует приехать в Россию в следующем году для обучения на основной образовательной программе. Иностранные граждане Африки, Азии и Латинской Америки заинтересованы в изучении русского языка и получении российского образования, которое считают очень хорошим и престижным. Наша задача – создать условия для их успешного обучения и, конечно, самое главное – научить их русскому языку общего и специального владения, и приобщить к русской культуре». – подытожила начальник подготовительного отделения для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ Алена Кинцель .

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

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