Подготовка к Рождеству: 3 января отмечается день Петра-полукорма

Рассказываем, что можно и нельзя делать 3 января, какие есть народные приметы на этот день

3 января отмечается праздник, который в простонародье называли «Петр-полукорм». Потому, что в этот день хозяева проводили подсчет зерна, сена и других кормов для скотины, оставшихся до начала весеннего выпаса.

Церковь 3 января вспоминает святителя Петра, митрополита Московского.

В Русской Православной Церкви 3 января совершается Предпразднство Рождества Христова и чтят более 10 угодников Божиих. Особо выделяют святителя Петр, митрополита Московского и всея России чудотворца.

По погоде 3 январе смотрели, каким будет сентябрь.Рождественский пост постепенно подходит к своему завершению, но на стол еще подают только постные блюда без рыбы. В старину в это время делали обереги, чтобы защитить запасы зерна от мышей. А в доме клали на видное место серебряную ложку, чтобы никто не “занес” домой ничего дурного. В день Петра-полукорма обязательно раньше умывались ключевой водой, чтобы быть здоровыми. Девушки старались побыть дома в этот день, не выходили из дома. Хозяйки, готовясь к Рождеству наводят в доме порядок, украшают его. В это время резали свиней к празднику.

В старину в этот день запрещалось подсматривать, иначе можно лишиться зрения, а также подслушивать – до конца жизни глухим будешь. Запрещено что-либо обещать и клясться, так как обещанное 3 января, как правило, выполнить не получается, из-за чего возникают конфликты с окружающими. Плохой приметой считалось поднять с земли кем-то оброненную вещь.

В день Петра-полукорма не желали друг другу ничего хорошего, так как все могло якобы получиться наоборот.

В старину не брались за тяжелую работу в день Петра-полукорма, чтобы не надорваться.

Если рассвет 3 января ярко-красный, то начнется метель.

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Взято отсюда