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Подготовку к выборам Президента обсудили на краевом семинаре 5 марта

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Подготовку к выборам Президента обсудили на краевом семинаре 5 марта

Подготовка к выборам Президента России выходит на финишную прямую – совсем скоро, 15, 16 и 17 марта пройдет голосование. Широкий спектр вопросов, касающихся готовности системы избирательных комиссий Алтайского края к его проведению, установлению итогов на избирательных участках обсуждался на семинаре 5 марта. Особое внимание было уделено документационному обеспечению всех процедур.

Было отмечено, что одной из ключевых задач участковых избирательных комиссий является обеспечение сохранности избирательной документации. Кроме того, пошагово была разобрана процедура подсчета голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования на выборах Президента.

Также были подведены предварительные итоги реализации проекта «ИнформУИК», который вывел информационную деятельность на новый высокий уровень.

«Проект оказался очень востребованным, – отметила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова. – Мы видим запрос со стороны наших избирателей на разъяснение новых форматов голосования. Более того, у проекта есть потенциал для расширения».

Секретарь Крайизбиркома Анна Пономаренко поблагодарила всех членов участковых комиссий, непосредственно занимавшихся подомовым обходом, которые несмотря на морозы, бураны и дальние расстояния добросовестно выполняли и продолжают выполнять свою работу.

Взято отсюда.

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