Подготовлен законопроект о наказании за нарушения правил вождения самоката:
Подготовлен законопроект о наказании за нарушения правил вождения самоката:
За вождение электросамоката вдвоём планируется налагать административный штраф 2 тысячи рублей.
Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния – штраф 5 тысяч рублей.
Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ – штраф 800 рублей.
Движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД – штраф 2 тысячи рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей.
Неправильное пересечение проезжей части дороги – штраф 2 тысячи рублей или 1500 рублей при фиксации камерой.
Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам – штраф 3 тысячи рублей или 2500 рублей при фиксации камерой.
Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей.