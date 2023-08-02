Подготовлен законопроект о наказании за нарушения правил вождения самоката:

За вождение электросамоката вдвоём планируется налагать административный штраф 2 тысячи рублей.

Оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния – штраф 5 тысяч рублей.

Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ – штраф 800 рублей.

Движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД – штраф 2 тысячи рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей.

Неправильное пересечение проезжей части дороги – штраф 2 тысячи рублей или 1500 рублей при фиксации камерой.

Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам – штраф 3 тысячи рублей или 2500 рублей при фиксации камерой.

Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей.