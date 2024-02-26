День защитника Отечества. Праздник. 23 февраля Фото: pixabay.com
В День защитника Отечества в России принято поздравлять не только военных, но и всех мужчин. 23 февраля вся страна будет отдыхать и чествовать “сильную половину” человечества
Искренние поздравления с Днем защитника Отечества от близких – это одна из важнейших составляющих праздника для мужчин. “Толк” подготовился к празднику заранее и собрал подборку красивых поздравлений с 23 Февраля в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с Днем защитника Отечества в стихах
Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надежнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь,
Дух был сильным, тело – крепким,
Друг был верным на века.
Мира над страной любимой,
В сердце – счастья огонька.
Приветствуем защитников Отечества!
Оплот вы мира. И сегодня человечество
За свой покой всех вас благодарит
Да уважение к вам бережно хранит.
Решительно врагу отпор давайте,
А когда нужно, за страну горой вставайте.
Вы, только вы одни – наша защита.
О вас сегодня скажем мы открыто:
Крутые парни и красавцы хоть куда.
Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года,
Успешны будьте вы сегодня и всегда.
С Двадцать третьим февраля!
Сил и радости в делах,
Позитива, шуток, смеха,
Достижений и успеха!
Доблести и процветания,
Мужества, в глазах сияния,
Быть опорой и стеной,
Целью жить, большой мечтой!
Храбро лишь вперед идти
По счастливому пути,
Мир от злобы защищать
И в обиду не давать!
Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil
Поздравления с 23 Февраля в прозе
Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мужества. Пусть на все хватает сил. Желаю мирного и чистого неба над головой, спокойствия в душе, успехов в делах и работе, любви и теплоты семейного очага, здоровья и долголетия всем родственникам, душевных встреч и головокружительных круизов, исполнения желаний и твердости во всех решениях! Пусть будет мир на всей земле! Пусть ваше рукопожатие остается наикрепчайшим, взгляд – зорким, а ухо – чутким! Вы наша гордость, защита, опора, фундамент, сила и мощь! Слава героям! Слава мужчинам! С праздником!
Поздравляем с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь. Огромная признательность каждому из вас за защиту нашей страны и мира в нашем обществе. С праздником!
Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil
Поздравления ко Дню защитника Отечества в СМС
Мы вас крепко поздравляем,
Уважаем всей душой,
Сил и мужества желаем
И удачи вам большой!
С праздником мужества, силы, отваги,
Твердости духа поздравить хотим
Родине преданных, верных присяге,
Наших защитников, смелых мужчин!
Поздравляем вас, мужчины,
С Двадцать третьим февраля!
Покоряйте все вершины,
Не сдавайтесь никогда!
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