День защитника Отечества. Праздник. 23 февраля Фото: pixabay.com

В День защитника Отечества в России принято поздравлять не только военных, но и всех мужчин. 23 февраля вся страна будет отдыхать и чествовать “сильную половину” человечества

Искренние поздравления с Днем защитника Отечества от близких – это одна из важнейших составляющих праздника для мужчин. “Толк” подготовился к празднику заранее и собрал подборку красивых поздравлений с 23 Февраля в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем защитника Отечества в стихах

Вы, мужчины, наша гордость,

Наша сила, мощь и стать.

В День защитника хотим мы

Вам сердечно пожелать

Стратегических решений

И надежнейших тылов,

Лишь побед без поражений,

Дома чтоб ждала любовь,

Дух был сильным, тело – крепким,

Друг был верным на века.

Мира над страной любимой,

В сердце – счастья огонька.

Приветствуем защитников Отечества!

Оплот вы мира. И сегодня человечество

За свой покой всех вас благодарит

Да уважение к вам бережно хранит.

Решительно врагу отпор давайте,

А когда нужно, за страну горой вставайте.

Вы, только вы одни – наша защита.

О вас сегодня скажем мы открыто:

Крутые парни и красавцы хоть куда.

Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года,

Успешны будьте вы сегодня и всегда.

С Двадцать третьим февраля!

Сил и радости в делах,

Позитива, шуток, смеха,

Достижений и успеха!

Доблести и процветания,

Мужества, в глазах сияния,

Быть опорой и стеной,

Целью жить, большой мечтой!

Храбро лишь вперед идти

По счастливому пути,

Мир от злобы защищать

И в обиду не давать!

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Поздравления с 23 Февраля в прозе

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мужества. Пусть на все хватает сил. Желаю мирного и чистого неба над головой, спокойствия в душе, успехов в делах и работе, любви и теплоты семейного очага, здоровья и долголетия всем родственникам, душевных встреч и головокружительных круизов, исполнения желаний и твердости во всех решениях! Пусть будет мир на всей земле! Пусть ваше рукопожатие остается наикрепчайшим, взгляд – зорким, а ухо – чутким! Вы наша гордость, защита, опора, фундамент, сила и мощь! Слава героям! Слава мужчинам! С праздником!

Поздравляем с Днем защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма! Пусть всегда в вашей жизни присутствуют радость, счастье, добро, любовь. Огромная признательность каждому из вас за защиту нашей страны и мира в нашем обществе. С праздником!

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Поздравления ко Дню защитника Отечества в СМС

Мы вас крепко поздравляем,

Уважаем всей душой,

Сил и мужества желаем

И удачи вам большой!

С праздником мужества, силы, отваги,

Твердости духа поздравить хотим

Родине преданных, верных присяге,

Наших защитников, смелых мужчин!

Поздравляем вас, мужчины,

С Двадцать третьим февраля!

Покоряйте все вершины,

Не сдавайтесь никогда!

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