Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Международный женский день совсем близко – в преддверии праздника помогаем своим читателям с поиском подходящих поздравлений милым дамам

Накануне женского праздника “Толк” подготовил подборку красивых поздравлений с 8 Марта – любимым женам, девушкам, дочерям, девочкам и коллегам – в стихах и прозе.

Поздравления с 8 Марта жене или девушке

В стихах

Твой взгляд как солнышко весною,

Твоя улыбка как цветы!

И в этот день – 8 Марта,

Пусть всех счастливей будешь ты!

Всегда желаю оставаться

Такой же юной, как сейчас.

Цвести, любить и улыбаться

Теплом своих прекрасных глаз!

Таких, как ты, на свете нет:

Обворожительна, красива.

В тебе загадка есть, секрет,

Ты словно сказочная дива.

И в этот женский день тебя

Я с 8 Марта поздравляю!

И от души, целуя и любя,

Всего я доброго тебе желаю.

Пусть круглый год твои глаза

От счастья радостно сияют.

А нежность, доброта и красота

Пусть постоянно окружают.

Милая, нежная, солнышко ясное,

Пусть настроение будет прекрасное.

Я поздравляю тебя с 8 Марта.

Яркости, смелости, сил и азарта!

И в женский праздник хочу пожелать

Моря чудес, не бояться мечтать,

Жить и любить, вдохновляться, творить,

Самой счастливой и радостной быть!

В прозе

Желаю от всего сердца, чтобы ты всегда была счастлива, становилась только красивее и достигала всех поставленных целей! Пускай каждое весеннее мгновение дарит тебе много радости, позитива и тепла! Улыбайся чаще и сияй, словно солнце!

Милую, красивую, замечательную и неповторимую девушку я поздравляю с 8 Марта! Дорогая, желаю тебе, чтобы каждое утро было добрым и вдохновленным, чтобы каждый день приносил счастье и удачу, чтобы каждый вечер радовал приятными сюрпризами и замечательным настроением!

Пускай этот весенний день подарит тебе множество приятных сюрпризов! Пускай в твоей душе всегда цветет весна! Будь счастлива, наполняй свою жизнь только позитивными событиями, заряжайся положительной энергией и окружай себя лишь хорошими людьми!

Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com

Поздравления с 8 Марта девочкам и дочерям

В стихах

Девчонки наши – просто класс!

И мы спешим поздравить вас

С чудесным праздником весны.

Здоровы будьте, сил полны.

Улыбок и смешинок чтоб

Хватило вам на целый год,

Чтоб получалось все всегда.

С 8 вас Марта! И ура!

С 8 Марта вас, девчонки.

Улыбайтесь, смейтесь звонко,

Никогда не унывайте

И пятерки получайте.

Пусть исполнятся желания,

Все надежды и мечтания.

Пусть царит во всем удача

И везение в придачу.

Веселитесь, отдыхайте.

Словно солнышко, сияйте.

Непременно хорошейте,

Не грустите, не болейте!

Вас с весенним праздником,

Девочки прелестные!

Вы такие разные –

Милые, чудесные.

Иногда – забавные,

Но всегда – красивые,

Оставайтесь, главное,

Самыми счастливыми!

В прозе

Милые девочки, с 8 Марта вас! Желаю вам море улыбок и цветов, океан радости и счастья в жизни. Будьте всегда самыми красивыми, веселыми, талантливыми, успешными и любимыми. Девчонки, пусть каждый день, как этот, дарит только яркие эмоции и приятные подарки.

Дорогие девочки, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам улыбок, хорошего настроения, отличных оценок, достижений в любимых делах, красоты, добра и исполняющихся желаний. Будьте находчивы, стремитесь узнать мир и увидеть все его красоты. Счастья вам!

Девочки, знайте, вы прекрасны и неповторимы! Пусть в ваших сердцах всегда царят гармония, добро и бесконечное счастье! Желаю вам с каждым днем наполнять свои души только позитивом и самыми светлыми чувствами! Растите, развивайтесь и всегда будьте милыми леди! Пусть любовь и забота родных и близких вам в этом помогают!

Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com

Поздравления коллегам с 8 Марта

В стихах

В чудесный день, 8 Марта,

Вас поздравляем от души!

Желаем радости, азарта,

Всегда чтоб были хороши,

Цвели, любили и летали

От счастья в нежных облаках.

Чтобы везде преуспевали:

В семье, в работе и в делах.

Вы ― украшенье коллектива,

Работать с вами так легко,

Внимательны и терпеливы,

И лучше вас нет никого!

Все дамы в нашем коллективе –

Как эталоны красоты,

Вы – королевы, вы – богини,

Предел любой мужской мечты!

Вас поздравляю с 8 Марта

И жить желаю, как в раю!

Пусть чаще дарят вам брильянты

И серенады вам поют,

Пускай стихи вам посвящают,

К ногам приносят жемчуга,

Пускай вас любят, обнимают

Сегодня, завтра и всегда!

Прекрасной половине коллектива

Желаем теплой, радостной весны,

Добра, любви, здоровья, позитива.

И с Женским днем вас поздравляем мы!

Пусть будет все в работе гармонично,

Зарплата только вверх всегда растет.

Вы так милы, умны и симпатичны!

Пускай душа от счастья лишь поет!

Мы вас все ценим, очень уважаем,

Работа в радость с вами нам всегда.

Пусть всюду добрые вас люди окружают,

У каждой сбудется заветная мечта!

В прозе

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта! Этот праздник по праву считается одним из самых значимых и ярких для женщин во всем мире. Хочу выразить огромную благодарность каждой из вас за труд, который вы вкладываете в свою работу. Спасибо, что вы такие профессионалы! Пусть у вас всегда будет уверенность в своих силах и вера в свои возможности. Желаю вам исполнения всех желаний и мечтаний, множество радостных моментов и приятных сюрпризов. Пусть ваши успехи растут с каждым днем, а работа приносит удовлетворение и достижение поставленных целей.

Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди! Поздравляем вас от всего нашего коллектива с этим прекрасным праздником – Международным женским днем! Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в душе живет весна и мир будет полным ярких эмоций и впечатлений. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без вас наш офис превратится в скучный, темный и неуютный мир, поэтому мы искренне рады, что вы с нами. С праздником!

Дорогие дамы, поздравляю вас с праздником весны, с 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет побольше солнца и радости. Любите и будьте любимы, цветите, украшайте собой этот мир. Пусть дома вас ждут уют и гармония, работа не напрягает. И пусть каждый ваш день будет наполнен позитивом. С праздником!

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Взято отсюда