Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Международный женский день совсем близко – в преддверии праздника помогаем своим читателям с поиском подходящих поздравлений милым дамам
Накануне женского праздника “Толк” подготовил подборку красивых поздравлений с 8 Марта – любимым женам, девушкам, дочерям, девочкам и коллегам – в стихах и прозе.
Поздравления с 8 Марта жене или девушке
В стихах
Твой взгляд как солнышко весною,
Твоя улыбка как цветы!
И в этот день – 8 Марта,
Пусть всех счастливей будешь ты!
Всегда желаю оставаться
Такой же юной, как сейчас.
Цвести, любить и улыбаться
Теплом своих прекрасных глаз!
Таких, как ты, на свете нет:
Обворожительна, красива.
В тебе загадка есть, секрет,
Ты словно сказочная дива.
И в этот женский день тебя
Я с 8 Марта поздравляю!
И от души, целуя и любя,
Всего я доброго тебе желаю.
Пусть круглый год твои глаза
От счастья радостно сияют.
А нежность, доброта и красота
Пусть постоянно окружают.
Милая, нежная, солнышко ясное,
Пусть настроение будет прекрасное.
Я поздравляю тебя с 8 Марта.
Яркости, смелости, сил и азарта!
И в женский праздник хочу пожелать
Моря чудес, не бояться мечтать,
Жить и любить, вдохновляться, творить,
Самой счастливой и радостной быть!
В прозе
Желаю от всего сердца, чтобы ты всегда была счастлива, становилась только красивее и достигала всех поставленных целей! Пускай каждое весеннее мгновение дарит тебе много радости, позитива и тепла! Улыбайся чаще и сияй, словно солнце!
Милую, красивую, замечательную и неповторимую девушку я поздравляю с 8 Марта! Дорогая, желаю тебе, чтобы каждое утро было добрым и вдохновленным, чтобы каждый день приносил счастье и удачу, чтобы каждый вечер радовал приятными сюрпризами и замечательным настроением!
Пускай этот весенний день подарит тебе множество приятных сюрпризов! Пускай в твоей душе всегда цветет весна! Будь счастлива, наполняй свою жизнь только позитивными событиями, заряжайся положительной энергией и окружай себя лишь хорошими людьми!
Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com
Поздравления с 8 Марта девочкам и дочерям
В стихах
Девчонки наши – просто класс!
И мы спешим поздравить вас
С чудесным праздником весны.
Здоровы будьте, сил полны.
Улыбок и смешинок чтоб
Хватило вам на целый год,
Чтоб получалось все всегда.
С 8 вас Марта! И ура!
С 8 Марта вас, девчонки.
Улыбайтесь, смейтесь звонко,
Никогда не унывайте
И пятерки получайте.
Пусть исполнятся желания,
Все надежды и мечтания.
Пусть царит во всем удача
И везение в придачу.
Веселитесь, отдыхайте.
Словно солнышко, сияйте.
Непременно хорошейте,
Не грустите, не болейте!
Вас с весенним праздником,
Девочки прелестные!
Вы такие разные –
Милые, чудесные.
Иногда – забавные,
Но всегда – красивые,
Оставайтесь, главное,
Самыми счастливыми!
В прозе
Милые девочки, с 8 Марта вас! Желаю вам море улыбок и цветов, океан радости и счастья в жизни. Будьте всегда самыми красивыми, веселыми, талантливыми, успешными и любимыми. Девчонки, пусть каждый день, как этот, дарит только яркие эмоции и приятные подарки.
Дорогие девочки, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам улыбок, хорошего настроения, отличных оценок, достижений в любимых делах, красоты, добра и исполняющихся желаний. Будьте находчивы, стремитесь узнать мир и увидеть все его красоты. Счастья вам!
Девочки, знайте, вы прекрасны и неповторимы! Пусть в ваших сердцах всегда царят гармония, добро и бесконечное счастье! Желаю вам с каждым днем наполнять свои души только позитивом и самыми светлыми чувствами! Растите, развивайтесь и всегда будьте милыми леди! Пусть любовь и забота родных и близких вам в этом помогают!
Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com
Поздравления коллегам с 8 Марта
В стихах
В чудесный день, 8 Марта,
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,
Всегда чтоб были хороши,
Цвели, любили и летали
От счастья в нежных облаках.
Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы ― украшенье коллектива,
Работать с вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше вас нет никого!
Все дамы в нашем коллективе –
Как эталоны красоты,
Вы – королевы, вы – богини,
Предел любой мужской мечты!
Вас поздравляю с 8 Марта
И жить желаю, как в раю!
Пусть чаще дарят вам брильянты
И серенады вам поют,
Пускай стихи вам посвящают,
К ногам приносят жемчуга,
Пускай вас любят, обнимают
Сегодня, завтра и всегда!
Прекрасной половине коллектива
Желаем теплой, радостной весны,
Добра, любви, здоровья, позитива.
И с Женским днем вас поздравляем мы!
Пусть будет все в работе гармонично,
Зарплата только вверх всегда растет.
Вы так милы, умны и симпатичны!
Пускай душа от счастья лишь поет!
Мы вас все ценим, очень уважаем,
Работа в радость с вами нам всегда.
Пусть всюду добрые вас люди окружают,
У каждой сбудется заветная мечта!
В прозе
Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта! Этот праздник по праву считается одним из самых значимых и ярких для женщин во всем мире. Хочу выразить огромную благодарность каждой из вас за труд, который вы вкладываете в свою работу. Спасибо, что вы такие профессионалы! Пусть у вас всегда будет уверенность в своих силах и вера в свои возможности. Желаю вам исполнения всех желаний и мечтаний, множество радостных моментов и приятных сюрпризов. Пусть ваши успехи растут с каждым днем, а работа приносит удовлетворение и достижение поставленных целей.
Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди! Поздравляем вас от всего нашего коллектива с этим прекрасным праздником – Международным женским днем! Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные сады, в душе живет весна и мир будет полным ярких эмоций и впечатлений. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Без вас наш офис превратится в скучный, темный и неуютный мир, поэтому мы искренне рады, что вы с нами. С праздником!
Дорогие дамы, поздравляю вас с праздником весны, с 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет побольше солнца и радости. Любите и будьте любимы, цветите, украшайте собой этот мир. Пусть дома вас ждут уют и гармония, работа не напрягает. И пусть каждый ваш день будет наполнен позитивом. С праздником!
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Взято отсюда