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Поджигатель депутатского авто задержан в Бийске. Смотрим, как выглядит обгоревший «Фортунер» Чуя

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Подозреваемого мужчину заключили под стражу

Поджигатель депутатского авто задержан в Бийске. Смотрим, как выглядит обгоревший «Фортунер» Чуя

Сегодня, 19 января, в Бийске задержали поджигателя депутатской «Тойоты-Фортунер». Им оказался 37-летний житель Смоленского района, сообщает пресс-служба бийского МВД. Сейчас подозреваемый мужчина заключен под стражу.

Поджигатель депутатского авто задержан в Бийске. Смотрим, как выглядит обгоревший «Фортунер» Чуя

Автомобиль вспыхнул в ночь на 15 января в Наукограде. По данным «Бийского рабочего», машина принадлежала депутату гордумы и главе «Водоканала» Анатолию Чую. Полицейские Бийска подтвердили факт поджога машины и уточнили, что ущерб составляет примерно 3,6 миллиона рублей.

Поджигатель депутатского авто задержан в Бийске. Смотрим, как выглядит обгоревший «Фортунер» Чуя

Поджигатель депутатского авто задержан в Бийске. Смотрим, как выглядит обгоревший «Фортунер» Чуя

NGS22.RU решил посмотреть, как выглядела машина до и после поджога. Фотографию аналогичного авто мы нашли на Auto.ru — заодно посмотрели, сколько на сайте стоит такой «Фортунер». Оценка МВД далека от той суммы, которую владельцы иномарки просят за свое авто — такая «Тойота» 2021 года с пробегом 17 тысяч километров обойдется в 6,4 миллиона рублей.

Поджигатель депутатского авто задержан в Бийске. Смотрим, как выглядит обгоревший «Фортунер» Чуя

Взято Источник
19.01.2024

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