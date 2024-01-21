Пожар Фото: пресс-служба МЧС РФ по Республике Алтай

Из-за конфликта с одним из работников здания житель региона решил уничтожить все здание. Собственники в результате пожара понесли ущерб более 4 млн рублей

В Горно-Алтайске вынесли приговор мужчине, который сжег офисное здание на улице Чорос-Гуркина, сообщила прокуратура Республики Алтай.

Серьезный пожар произошел в июле 2021 года. В ночь на 8 июля по пожарной лестнице поджигатель забрался на чердак, облил деревянные конструкции здания бензином, поджег и скрылся места ЧП.

Взято отсюда