реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Подкинули “гигов”: клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Самые щедрые – жители сел края

Подкинули "гигов": клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Иллюстрация: Tele2

Tele2* отметил рост популярности “шеринга” интернета. В 2023 году клиенты Tele2 в Алтайском крае перевели другим абонентам в 1,5 раза больше гигабайтов, чем годом ранее. Чаще всего интернетом делились жители села Хуторки в Советском районе.

Количество клиентов Tele2, которые дарили гигабайты родственникам, друзьям и знакомым, в регионе в 2023 году выросло на 16% по сравнению с 2022-м. Также увеличился объем интернет-трафика, которым абоненты готовы поделиться. Если в 2022-м жители края в среднем дарили по 8 Гб в месяц, то в 2023-м – уже по 10 Гб.

Самым щедрым населенным пунктом региона оказалось село Хуторки Советского района. Его жители чаще других в этом году делились гигабайтами. На втором месте – поселок Прутской Павловского района. На третьем – село Зимари Калманского района. Среди городов по “шерингу” гигабайтов в расчете на одного пользователя лидируют Новоалтайск, Заринск и Барнаул.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 Гб. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM*-карта.

*Tele2 (“Теле2”); SIM (“сим”).

Tele2

Реклама

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

15.01.2024

 Происшествия

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

15.01.2024

 Происшествия

16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

15.01.2024

 Происшествия

“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

15.01.2024

 Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

15.01.2024

 Происшествия

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

15.01.2024

 Новости Рубцовск

Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

15.01.2024

 Интересное

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

15.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске