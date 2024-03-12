Подкормите яблоню именно этим – вырастут крупные и сладкие яблоки. Весенняя хитрость

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Для получения богатого урожая сладких и крупных яблок необходимо своевременно вносить удобрения. Чтобы обеспечить оптимальные условия для развития плодов, необходимо провести процедуру подкормки весной, сразу после оттаивания снега. Это означает, что нужно дождаться момента, когда под деревом полностью исчезнут белые хлопья.

После зимнего периода растениям требуется азот. Его недостаток может привести к проблемам с листьями и побегами в будущем. Кроме того, в это время года яблоня также нуждается в калии и фосфоре. Поэтому идеальным вариантом для весенней подкормки яблони будет использование комплексного удобрения.

Наиболее предпочтительным выбором является нитроаммофоска. В качестве альтернативы можно применить комбинацию карбамид + суперфосфат + сульфат калия. Если вовремя пополнить дефицит трех важных микроэлементов, то урожай яблок будет обильным и качественным. Как пишут «Белновости».

Фото: novyefoto.ru

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Автор: vizitka01

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