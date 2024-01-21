Подлый удар по рынку в Донецке: время было рассчитано правильно – много жертв

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21 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Сообщается об обстреле ВСУ рынка в Донецке. Пишет Царьград.

Сегодня около 10:00 утра Вооруженные силы Украины обстреляли рынок в Донецке. Обстрел велся из РСЗО и,по всей видимости, не был прицельным или избирательным. Речь идёт о рынке “Меркурий” в Кировском районе.

По меньшей мере восемь человек погибли, многие получили ранения. Все жертвы – мирные жители.

К большому сожалению, есть жертвы среди мирного населения”, –сказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВСУ давно потеряли гуманность и нападают на мирных жителей,нов своей ненависти к мирным жителям Донецка они превзошли самих себя”.

Фото: TSARGRAD.TV

Автор: glavred

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