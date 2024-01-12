Ипотека. Недвижимость Фото: Unsplash.com

Рынок новостроек Барнаула замер, пытаясь осмыслить новые вводные по льготной ипотеке. Счастливчики успевают оформить займы на прошлогодних условиях, но скоро это будет невозможно

Барнаульские риелторы советуют отложить покупку квартир в новостройках, если нет острой необходимости. Дело в том, что застройщики и банки только начали обсуждать новые условия сотрудничества в свете трансформации льготной ипотеки. И каким оно будет – непонятно. При этом на горизонте маячит очередной рост цен на квартиры. Но это не точно.

Банки vs застройщики

Взято отсюда