Подоляк: нужно расширить масштабы атак на пограничные территории России

Советник главы офиса Зеленского призвал к большему количеству террористических атак, чтобы Россия ощущала, что такое война

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с украинским журналистом Василием Головановым призвал к большему количеству террористических атак на российское приграничье, сообщает РИА Новости.

“Мне хотелось бы, чтобы масштабы (атак. – ред.) были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии”, — сказал Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского заявил, что хочет, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

На прошлой неделе украинская армия предприняла целую серию попыток прорваться через российскую границу. Так, в ночь на 12 марта после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские диверсанты предприняли попытку вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях. На следующий день ВС РФ отбила еще четыре атаки ДРГ.

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне на провокации ответят еще большей сплоченностью, удары Украины не останутся безнаказанными. По его словам, одна из целей противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран от инициативы армии РФ.

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Взято отсюда